IBU не получал от МОК официального запроса на допуск российских спортсменов

Международный союз биатлонистов (IBU) не получал от Международного олимпийского комитета (МОК) официального запроса о допуске россиян и белорусов.

Ранее шведский телеканал SVT сообщил, что МОК призывает федерации зимних видов допустить российских и белорусских атлетов до квалификации на Олимпиаду-2026. При этом глава IBU Олле Далин подчеркнул, что сейчас этот вопрос не обсуждается.