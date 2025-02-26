Норвежская лыжница призвала фанатов освистывать шведов на чемпионате мира

Норвежская лыжница Кристине Шистад призвала болельщиков освистывать шведских лыжников на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия).

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«Мне нравится освистывание. Я призываю болельщиков освистывать шведов! Шведам это не нравится? Что ж, это их люди разные. Главное то, что нравится фанатам на трибунах. На самом деле мне всё равно, кто фаворит (в спринте). Не думаю, что кто-то в этом году особенно впечатлил, за исключением, может быть, Сундлинг. Будет трудно, но я отдам всё, что у меня есть», — приводит слова Шистад NRK.

Спринтерские гонки на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме пройдут завтра, 27 февраля.