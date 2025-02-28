Латвийский биатлонист Расторгуев выложил фото из палаты после избиения тренером

Cпортсмен сборной Латвии по биатлону Андрей Расторгуев опубликовал фотографии из больницы после нападения тренера Илмарса Брициса, произошедшего во время чемпионата мира в Ленцерхайде.

Латвийский биатлонист выложил фото из больницы после избиения тренером
© РИА Новости

Биатлонист продемонстрировал рентген конечности, на которой видны металлические штифты.

© Соцсети
«Сломан палец, но не Андрей! Спасибо всем за поддержку!» — написал Расторгуев в социальных сетях.

По словам Расторгуева, нападение произошло после того, как он обратился к тренеру для обсуждения инцидента, связанного с пропажей лыж в прошлом году. Расторгуев заявил о подозрении в причастности Брициса к краже и угрожал обратиться в соответствующие органы, если лыжи не будут возвращены. В ответ Брицис вытолкал спортсмена из комнаты и начал избивать. По словам биатлониста, тренер в ходе физического воздействия нанес ему травмы плеча и носа, а также повредил палец.

После того, как скандал вышел в публичную плоскость, Латвийская федерация биатлона начала проверку.

36-летний Расторгуев является серебряным призером чемпионата мира 2024 года, двукратным чемпионом Европы.

Биатлон/Лыжи
Илмарс Брицис
Андрей Расторгуев