Шведка Сундлинг стала лучшей в квалификации женского спринта на ЧМ-2025

Сегодня, 27 февраля, на чемпионате мира — 2025 по лыжным гонкам в норвежском Тронхейме прошла квалификация спринта свободным стилем у женщин на 1,4 км. Лучшей стала шведская лыжница Йонна Сундлинг, которая преодолела дистанцию за 2.56,1 секунды.

Второе место заняла швейцарская лыжница Надине Фендрих с отставанием +6,5. Тройку лидеров замкнула норвежка Кристине Ставос Шистад (+6,8).

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Женщины. Спринт, свободный стиль. Квалификация (стартовый лист — частично):

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2:56,1.

2. Надине Фендрих (Швейцария) — отставание +6,5.

3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — +6,8.

4. Йоханна Хагстрём (Швеция) — +7,3.

5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — + 7,4.

6. Джина дель Рио (Андорра) — +8,1.

7. Юлье Мюре (Норвегия) — +8,8.

8. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — +8.9.