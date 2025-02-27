Йоханнес Клебо показал лучшее время в прологе спринта на ЧМ-2025 в Тронхейме
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо показал лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на чемпионате мира — 2025, стартовавшем сегодня в Тронхейме. Спортсмен преодолел дистанцию 1,4 км за 2.36,3. Второе место занял швед Эдвин Ангер, проигравший лидеру 1,1 секунды. Тройку лучших замкнул представитель Швейцарии Валерио Гронд (+2,0).
В финальные забеги, которые начнутся в 16:10 мск, квалифицировалось 30 лыжников.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Спринт 1,4 км. Свободный стиль. Квалификация:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.51,1.
- Эдвин Ангер (Швеция) - отставание 1,1.
- Валерио Гронд (Швейцария) +1,9.
- Федерико Пеллегрино (Италия) +2,0.
- Бен Огден (США) +3,0.
- Люка Шанава (Франция) +3,5.