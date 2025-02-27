Клебо показал лучшее время в прологе спринта на ЧМ-2025 в Тронхейме

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо показал лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на чемпионате мира — 2025, стартовавшем сегодня в Тронхейме. Спортсмен преодолел дистанцию 1,4 км за 2.36,3. Второе место занял швед Эдвин Ангер, проигравший лидеру 1,1 секунды. Тройку лучших замкнул представитель Швейцарии Валерио Гронд (+2,0).

В финальные забеги, которые начнутся в 16:10 мск, квалифицировалось 30 лыжников.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Спринт 1,4 км. Свободный стиль. Квалификация: