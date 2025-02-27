Шведка Линн Сван пропустит ЧМ по лыжным гонкам

Многократная победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Линн Сван покинет чемпионат мира 2025 года по лыжным видам спорта в Тронхейме (Норвегия) из‑за сотрясения мозга.

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«Во время тренировки в среду Линн случайно упала на спуске и ударилась головой. Она была осмотрена медицинским штабом прямо на месте и закончила тренировку. Мы провели повторные обследования и пришли к выводу, что она получила сотрясение мозга. Симптомы настолько серьезны, что она не может участвовать в чемпионате, а нуждается в отдыхе и восстановлении», — приводит слова врача сборной Швеции Рикарда Нобериуса VG.

25-летняя Сван пропустила Олимпийские игры 2022 года и чемпионат мира‑2023 из‑за травмы плеча. Чемпионат мира в Тронхейме проходит с 26 февраля по 9 марта.