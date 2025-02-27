Норвежский журналист признал правоту Большунова

Журналист и комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт прокомментировал слова трёхкратного российского лыжника Александра Большунова об отсутствии конкуренции на международных турнирах.

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«Естественно, Большунов прав. Ни один вид спорта не пострадал так сильно в плане уровня конкуренции из-за исключения российских спортсменов, как мужские лыжные гонки. Положение норвежцев слишком доминирующее, и интерес к ним из-за этого падает. В этой связи нам очень не хватает участия таких россиян, как Большунов. Но это касается только спорта, и в данный момент, к сожалению, это невозможно отделить от политики. Но стоит отметить, что так было и до СВО», — приводит слова Сальтведта «РИА Новости Спорт».

Ранее Большунов в интервью норвежскому изданию VG высказался о доминировании Норвегии в лыжных гонках из-за отсутствия россиян.