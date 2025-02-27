Клебо завоевал золото в спринте на чемпионате мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта свободным стилем на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. В финальном забеге спортсмен преодолел дистанцию 1,4 км за 2.45,7. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, проигравший лидеру 0,7 секунды. Тройку призёров замкнул представитель Финляндии Лаури Вуоринен (+4,8).

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Спринт, свободный стиль. Финал: