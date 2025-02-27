Йоханнес Клебо стал 10-кратным чемпионом мира по лыжным гонкам

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал 10-кратным чемпионом мира. Из них восемь наград высшего достоинства он завоевал в спринтерских дисциплинах.

Сегодня, 27 февраля, Клебо занял первое место в спринте свободным стилем на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, в финальном забеге проигравший лидеру 0,7 секунды. Тройку призёров замкнул представитель Финляндии Лаури Вуоринен (+4,8).

Все победы Йоханнеса Клебо на чемпионатах мира: