Йоханнес Клебо стал 10-кратным чемпионом мира по лыжным гонкам
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал 10-кратным чемпионом мира. Из них восемь наград высшего достоинства он завоевал в спринтерских дисциплинах.
Сегодня, 27 февраля, Клебо занял первое место в спринте свободным стилем на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, в финальном забеге проигравший лидеру 0,7 секунды. Тройку призёров замкнул представитель Финляндии Лаури Вуоринен (+4,8).
Все победы Йоханнеса Клебо на чемпионатах мира:
- индивидуальный спринт (2019, 2021, 2023, 2025);
- командный спринт (2019, 2021, 2023, 2025);
- эстафета 4x10 км (2019, 2023).