Губерниев призвал оказать поддержку российским лыжникам

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о материальной помощи тем, кто только начинает заниматься лыжами, и о том, что нужно озвучивать внутренние проблемы, а не скрывать. Его слова приводит "Чемпионат". "Есть Большунов, Терентьева, куча спортсменов выступают за Татарстан. Это вершина айсберга – замечательно. Но что скрыто под водой? Нужно получать максимум информации и, если что-то не так, указывать на это", - заявил Губерниев. 1 марта в рамках чемпионата России 2025 года состоялись скиатлоны, в которых победили Наталья Терентьева и Александр Большунов. Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.