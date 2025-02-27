Клебо эмоционально оценил победу в спринте на ЧМ-2025

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо эмоционально прокомментировал завоевание золота в личном спринте свободным стилем на чемпионате мира – 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия).

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