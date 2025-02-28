Васильев, считавший нейтральный статус унижением, призвал россиян его получить

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о возвращении российских спортсменов на международные турниры в статусе нейтральных атлетов. Его слова приводит ВсеПроСпорт.

Он призвал спортсменов соглашаться на эти условия.

«Если сейчас будем упираться из-за флага, можем вообще не попасть на Олимпийские игры», — заявил бывший биатлонист.

Васильев добавил, что его позиция заключается в выступлении россиян с флагом и гимном.

«Другое дело, что в нынешней ситуации возвращение российских спортсменов надо начать хоть с чего-то», — заявил он.

Два месяца назад, в декабре 2024-го, Васильев назвал унижением получение нейтрального статуса.