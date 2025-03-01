Наталья Терентьева победила в скиатлоне на ЧР-2025, её сестра — на втором месте

В Казани прошла первая гонка в рамках чемпионата России — 2025 по лыжам. Наталья Терентьева, представляющая Республику Татарстан, стала победительницей скиатлона, преодолев дистанцию 20 км за 54.20,1.

Наталья Терентьева победила в скиатлоне на ЧР-2025
© РИА Новости

Второе место заняла ещё одна представительница Республики Татарстан, Дарья Непряева, проигравшая сестре 4,8 секунды. Тройку призёров замкнула лыжница из Вологодской области Алина Пеклецова (+5,4).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Женщины. Скиатлон 20 км:

Наталья Терентьева (Республика Татарстан) — 54.20,1.

Дарья Непряева (Республика Татарстан) +4,8.

Алина Пеклецова (Вологодская область) +5,4.

Евгения Крупицкая (Санкт-петербург) +5,8.

Екатерина Шибекина (Московская область) +8,0.

Екатерина Никитина (Москва) +8,7.

Биатлон/Лыжи
Алина Пеклецова
Екатерина Никитина