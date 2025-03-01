Наталья Терентьева победила в скиатлоне на ЧР-2025

В Казани прошла первая гонка в рамках чемпионата России — 2025 по лыжам. Наталья Терентьева, представляющая Республику Татарстан, стала победительницей скиатлона, преодолев дистанцию 20 км за 54.20,1.

Второе место заняла ещё одна представительница Республики Татарстан, Дарья Непряева, проигравшая сестре 4,8 секунды. Тройку призёров замкнула лыжница из Вологодской области Алина Пеклецова (+5,4).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Женщины. Скиатлон 20 км:

Наталья Терентьева (Республика Татарстан) — 54.20,1.

Дарья Непряева (Республика Татарстан) +4,8.

Алина Пеклецова (Вологодская область) +5,4.

Евгения Крупицкая (Санкт-петербург) +5,8.

Екатерина Шибекина (Московская область) +8,0.

Екатерина Никитина (Москва) +8,7.