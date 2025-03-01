Лыжнице предложили выйти замуж сразу после финиша скиатлона на ЧР

Президент Федерации лыжных гонок Москвы (ФЛГМ) Вячеслав Веденин-младший сделал предложение руки и сердца Елизавете Еремеевой после окончания женского скиатлона на чемпионате России — 2025 в Казани. Лыжница ответила согласием.

Еремеева, представляющая ХМАО-Югру, заняла 31-е место в итоговом протоколе женского скиатлона. Победительницей гонки стала Наталья Терентьева, представляющая Республику Татарстан. Второе место заняла Дарья Непряева, проигравшая сестре 4,8 секунды. Тройку призёров замкнула лыжница из Вологодской области Алина Пеклецова (+5,4).

Чемпионат России — 2025 по лыжным гонкам проходит в Казани с 1 по 9 марта.