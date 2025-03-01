Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Казани.

Большунов преодолел дистанцию 20 км за 46 минут 30,2 секунды. Второе место занял Илья Семиков (отставание - 7,9 секунды), третьим стал Павел Соловьев (+20,6).

В женском скиатлоне победу одержала Наталья Терентьева, показавшая результат 54 минуты 20 секунд. Второе место заняла ее сестра Дарья Непряева (+4,8), третье - Алина Пеклецова (+5,4).

Большунову 28 лет. Он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад, двукратным обладателем Кубка мира и победителем многодневной гонки "Тур де Ски". Большунов один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств и один раз - бронзовым.

Чемпионат России по лыжным гонкам 2025 года проходит в несколько этапов. Основную часть турнира с 1 по 9 марта принимает Казань. В Сыктывкаре (Республика Коми) 22 и 23 марта будут разыграны медали в масс-стартах на 30 км (женщины) и 50 км (мужчины) классическим стилем.