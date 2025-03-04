Йоханнес Клебо выиграл классическую разделку на чемпионате мира, у норвежцев все медали
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль в гонке с раздельного старта на 10 км классическим стилем на домашнем чемпионате мира в Тронхейме. Он преодолел дистанцию за 28.16,6. Второе место занял его соотечественник Эрик Вальнес, отставший от победителя на 8,8 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен с отставанием 11,0.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Разделка 10 км:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 28.16,6.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 8,8.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +11,0.
- Эдвин Ангер (Швеция) +14,2.
- Мартин Лёвстрем Нюэнгет (Норвегия) +14,4.
- Вильям Порома (Швеция) +15,3.