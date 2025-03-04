Чемпионат России — 2025 по лыжным гонкам, мужской спринт: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 4 марта, в Казани пройдёт личный спринт у мужчин в классическом стиле в рамках чемпионата России – 2025 по лыжным гонкам. Начало квалификации запланировано на 11:30 мск, раунды на выбывание начнутся в 13:00. В прямом эфире соревнования покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Арена», трансляция начнётся в 10:30 мск.

© Чемпионат.com

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2025, Казань. Мужской спринт, классический стиль. Квалификация. Стартовый лист (частично):

5. Алексей Червоткин. 12. Ермил Вокуев. 14. Илья Семиков. 15. Сергей Ардашев. 18. Александр Большунов. 20. Иван Безматерных. 21. Сергей Устюгов. 22. Иван Якимушкин. 29. Андрей Краснов. 31. Сергей Забалуев. 35. Савелий Коростелёв. 38. Андрей Собакарёв. 39. Александр Терентьев. 40. Дмитрий Жуль. 45. Глеб Ретивых.

С полным стартовым листом квалификации можно ознакомиться здесь.