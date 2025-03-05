Шведки Сундлинг и Дальквист выиграли командный спринт на ЧМ-2025

Шведские лыжницы Йонна Сундлинг и Майя Далькивст завоевали золотые медали в командном спринте классикой на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия).

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Серебряные награды достались представительницам США Джессике Диггинс и Джулии Керн. Тройку призёров замкнули Аня Вебер и Надине Фендрих из Швейцарии. Хозяйки соревнований норвежки Лотта Уднес Венг и Кристине Ставос Шистад стали лишь седьмыми.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Женщины. Командный спринт: