Шведки Сундлинг и Дальквист выиграли командный спринт на ЧМ-2025, Норвегия — седьмая
Шведские лыжницы Йонна Сундлинг и Майя Далькивст завоевали золотые медали в командном спринте классикой на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия).
Серебряные награды достались представительницам США Джессике Диггинс и Джулии Керн. Тройку призёров замкнули Аня Вебер и Надине Фендрих из Швейцарии. Хозяйки соревнований норвежки Лотта Уднес Венг и Кристине Ставос Шистад стали лишь седьмыми.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Женщины. Командный спринт:
- Йонна Сундлинг и Майя Дальквист (Швеция) — 20.51,63.
- Джессика Диггинс и Джулия Керн (США) — отставание 2,90.
- Аня Вебер и Надине Фендрих (Швейцария) +9,13.
- Кертту Нисканен и Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +14,36.
- Катерина Ганц и Федерика Кассоль (Италия) +51,52.