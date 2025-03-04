Алёна Баранова выиграла квалификацию спринта на чемпионате России, Терентьева — вторая
Лыжница Алёна Баранова одержала победу в квалификации спринта классическим стилем на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 3.30,38. Второе место заняла олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, отставшая от лидера на 0,78 секунды. Тройку лидеров замкнула Наталья Крамаренко с отставанием 0,79. Сестра Терентьевой Дарья Непряева стала четвёртой (+3,07).
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Спринт, женщины. Квалификация, результаты:
- Алёна Баранова — 3.30,38.
- Наталья Терентьева — отставание 0,78.
- Наталья Крамаренко +0,79.
- Дарья Непряева +3,07.
- Татьяна Сорина +3,24.
- Ольга Сергеева +3,31.