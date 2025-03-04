Алёна Баранова выиграла квалификацию спринта на чемпионате России, Терентьева — вторая

Лыжница Алёна Баранова одержала победу в квалификации спринта классическим стилем на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 3.30,38. Второе место заняла олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, отставшая от лидера на 0,78 секунды. Тройку лидеров замкнула Наталья Крамаренко с отставанием 0,79. Сестра Терентьевой Дарья Непряева стала четвёртой (+3,07).

Баранова выиграла квалификацию спринта на чемпионате России
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Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Спринт, женщины. Квалификация, результаты:

  1. Алёна Баранова — 3.30,38.
  2. Наталья Терентьева — отставание 0,78.
  3. Наталья Крамаренко +0,79.
  4. Дарья Непряева +3,07.
  5. Татьяна Сорина +3,24.
  6. Ольга Сергеева +3,31.
Биатлон/Лыжи
Алена Баранова
Татьяна Сорина
Наталья Крамаренко
Ольга Сергеева