Биатлонист Серохвостов назвал цели на следующий год

Биатлонист Даниил Серохвостов назвал цели на следующий год.

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– Какие цели на будущий сезон?

– Семьей обзавестись. А в плане спорта? Наверное, с биатлоном закончить, ха-ха. Ладно, это шутки все.

Не знаю... Цель на этот сезон, наверное, попробовать забрать Кубок СБР, попасть в топ-3 Кубка Содружества и выиграть смешанную эстафету на чемпионате России», – сказал Серохвостов в подкасте «3X Биатлон».

Серохвостову 25 лет, он победитель и призер этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион России.