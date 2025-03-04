Губерниев задался вопросом о тренерской квалификации Вяльбе

Дмитрий Губерниев задался вопросом о тренерской квалификации Елены Вяльбе.

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Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России, получила красный диплом казанского Поволжского государственного университета физической культуры и спорта по специальности «тренер-преподаватель». Она заочно обучалась в магистратуре.