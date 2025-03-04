Наталья Терентьева стала чемпионкой России — 2025 в спринте классикой

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева завоевала золотую медаль в спринте классическим стилем на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 3.30,15. Второе место заняла Анастасия Кириллова, отставшая от победительницы на 1,65 секунды. Тройку призёров по итогам фотофиниша замкнула Алёна Баранова с отставанием 1,82.

Наталья Терентьева стала чемпионкой России в спринте классикой
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Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Спринт, женщины. Финал, результаты:

  1. Наталья Терентьева — 3.30,15.
  2. Анастасия Кириллова — отставание 1,65.
  3. Алёна Баранова +1,82.
  4. Анастасия Фалеева +1,84.
  5. Наталья Крамаренко +8,09.
  6. Христина Мацокина +27,05.
Биатлон/Лыжи
Алена Баранова
Наталья Крамаренко