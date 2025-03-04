Устюгов стал чемпионом России в спринте, Терентьев и Ардашев упали на финише

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов одержал победу в спринте классическим стилем на ФосАгро чемпионате России по лыжным гонкам в Казани.

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Вторым стал Владислав Осипов (отставание — 0,75 секунды), бронзу завоевал Савелий Коростелев (+1,44). Победитель квалификации Сергей Ардашев и занявший второе место Александр Терентьев упали на финишной прямой и расположились на пятой и шестой строчках соответственно.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не сумел выйти в финал, завершив борьбу в полуфинале.

В четверг в Казани состоятся мужская и женские гонки свободным стилем на 10 км.

Прямую трансляцию соревнований смотрите с 10:30 на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.