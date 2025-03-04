Анастасия Кириллова лишилась серебра чемпионата России по лыжным гонкам в спринте
Лыжница Анастасия Кириллова лишилась серебряной медали чемпионата России — 2025 в спринтерской гонке классическим стилем. По решению судей спортсменку переместили на шестое место из-за инцидента на финишной прямой.
Таким образом, серебро чемпионата России, проходящего в Казани, перешло Алёне Барановой. Бронзовая награда досталась Анастасии Фалеевой. Напомним, победу в спринте одержала олимпийская чемпионка Наталья Терентьева.
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Спринт, женщины. Финал, результаты:
- Наталья Терентьева — 3.30,15.
- Алёна Баранова +1,82.
- Анастасия Фалеева +1,84.
- Наталья Крамаренко +8,09.
- Христина Мацокина +27,05.
- Анастасия Кириллова.