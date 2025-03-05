Устюгов пожалел об инциденте с Большуновым в полуфинале спринта на ЧР

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказался о конфликтной ситуации с участием трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в полуфинале спринта в рамках чемпионата России — 2025 в Казани.

«Это рабочие моменты, и мне искренне жаль, что я махнул палкой и ударил его по ноге. Просто на эмоциях была финишная разборка. Случается такое не впервые. Сейчас, когда уже остыл, начинаешь обдумывать все поступки, что смотрят дети и телезрители. Немножко надо действовать поаккуратнее. Кто сильнее на финишной прямой, тот и выигрывает. Зачем я буду идти впереди и прыгать? Саня мне на финише сказал: «Ты то ускоряешься, то бежишь». Я на подъёме сбавлял темп, чтобы включиться и переключиться. Но я понимаю, что многие ребята‑то не могут. И он [Большунов] говорит: «Ты останавливаешься и включаешься». Я отвечаю: «Так ты не беги за мной, обгоняй меня сбоку, если ты знаешь, что я так бегаю». А тут‑то я еду по своей лыжне, а ты уже прыгаешь. Такие ситуации двоякие, и я ребятам говорю: «Давайте только честно». Потому что я всегда стараюсь бежать аккуратно, чтобы ни с кем не толкаться, не драться. Мы бежали на чемпионате Росгвардии, когда на Женьку Белова запрыгивали. А он плечом: «Иди отсюда, это я, моя лыжня, я не дам!» Главный старт сезона для нас — чемпионат России, это как чемпионат мира для мировой арены», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, во вторник, 4 марта, в полуфинале спринта на чемпионате России – 2025 Большунов зацепил лыжи и палки Устюгова во время ускорения, за что получил жёлтую карточку от судей. В финал Александр не квалифицировался, финишировав третьим в полуфинале. Устюгов, получивший устное предупреждение, вышел в решающую стадию и стал победителем.