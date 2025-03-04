Большунову пообещали принести извинения

Российский лыжник Сергей Устюгов пообещал принести извинения за свое агрессивное поведение перед Александром Большуновым на чемпионате страны в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

Во время полуфинального заезда в спринте классическим стилем Устюгов махнул палкой перед оппонентом. По итогам старта Большунов не смог квалифицироваться в финальную гонку.

«Я в грубой форме сказал ему: «Саня, ты заколебал, сколько можно? Почему со мной все время так?». Это уже не первый случай. На эмоциях махнул на него палкой. Этого не стоило делать. Увижу — принесу извинения», — заявил Устюгов.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.