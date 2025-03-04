Губерниев раскритиковал работу жюри на чемпионате России по лыжам

Дмитрий Губерниев: «Безобразная работа жюри на чемпионате России по лыжам! Это ужас и стыд, команда Вяльбе отличилась в очередной раз»
Дмитрий Губерниев назвал безобразной работу жюри на чемпионате России по лыжам.
Сегодня в Казани завершились мужской и женский классические спринты.
«Безобразная работа жюри на ЧР по лыжам! Безобразное отношение к зрителям! По дисквалам и желтым карточкам! Организаторам ЧР в Казани позор! Официальной инфы не вообще, все молчат…Катастрофа…. Полное неуважение ко всем! Игорь Беломестнов – техделегат-непрофессионал! Такие люди должны быть уволены! Это ужас и стыд! Команда Вяльбе отличилась в очередной раз!» – написал спортивный комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.