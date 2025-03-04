Лыжница Кириллова лишена серебра чемпионата России в спринте

Занявшую второе место на российском первенстве в спринте классическим стилем лыжницу Анастасию Кириллову переместили на шестую позицию из-за того, что спортсменка нарушила правила на финише, сообщила Федерация лыжных гонок России (ФЛГР).

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Сегодня, 4 марта, в Казани состоялся спринтерский финал у лыжниц. В нем «золото» взяла Наталья Терентьева. У Кирилловой был второй результат, а обладательницей «бронзовой медали» стала лыжница Алена Баранова.

В Федерации гонок заявили: "После подачи протеста из-за инцидента на финишной прямой, когда Кириллова перестроилась на лыжи Барановой, Кириллову сместили со второго места на шестое".

После этого наказания Кирилловой Баранова заняла второе место, а пришедшая на финиш четвертой Анастасия Фалеева получила «бронзу» соревнований.