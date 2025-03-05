Губерниева обвинили в некомпетентности

Тренер Егор Сорин высказался о судейских решениях в спринте на чемпионате России.

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Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал работу жюри безобразной.

Александр Большунов в полуфинале спринта зацепил Сергея Устюгова при прохождении дистанции, и Устюгов махнул в его сторону палкой. В забеге Устюгов одержал победу, а позднее финишировал первым в финале.

Как сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе, оба лыжника получат «определенное наказание».