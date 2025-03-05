Губерниев захотел сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР

Телекомментатор Дмитрий Губерниев захотел сместить Елену Вяльбе с поста главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Его слова приводит «Матч ТВ».

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«Я всерьез задумываюсь над тем, чтобы продолжить более интенсивную работу по своему выдвижению на пост президента Федерации лыжных гонок России. Больше такого непрофессионализма не будет, я наведу порядок», — заявил он.

Журналист пообещал за три дня сделать лыжи стерильными, блестящими и профессиональными.

Ранее Губерниев раскритиковал руководство ФЛГР за организацию чемпионата России в Казани. Он назвал судейство и отношение к зрителям катастрофой.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Губерниев в 2025-м стал советником министра спорта России Михаила Дегтярева на общественных началах.