Призовой фонд Кубка России по биатлону увеличен в три раза

Альфа-Банк утроит призовые победителям и призёрам Финала Кубка во всех дициплинах, который пройдет с 7 по 9 марта в Златоусте. Спортсмены прошли 5 этапов, впереди — решающие гонки.

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По информации «Чемпионата», призовые за первое место – 70 тысяч рублей, а дополнительно будет заплачено еще 140 тысяч рублей.

В рамках Кубка за победу борются сильнейшие спортсмены России и Беларуси. Помимо утроения призового фонда для участников, зрителей ожидают активности от организаторов и автограф-сессия с трёхкратным бронзовым призёром Олимпийских игр Эдуардом Латыповым.

Ранее Альфа-Банк продлил титульное спонсорство Союза биатлонистов России на три года. В рамках «Альфа-Банк Кубка Содружества» и «Альфа-Банк Кубка России» победители общих и малых зачётов двух этих соревнований будут получать не только кубки, но и денежные призы.