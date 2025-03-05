Лыжница Терентьева не выступит в гонке с раздельным стартом на ЧР

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева) пропустит индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем на ФосАгро чемпионате России по лыжным гонкам в Казани. Имя спортсменки отсутствует в стартовом протоколе.

© Федерация лыжных гонок России

Гонка с раздельным стартом пройдет в четверг, 6 марта, начало — с 11:00 мск.

На текущем чемпионате России Терентьева приняла участие в трех гонках и выиграла три медали — два золота (скиатлон, спринт) и серебро (смешанная эстафета).

Прямую трансляцию гонки на 10 км смотрите с 10:30 в эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч Арена», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.