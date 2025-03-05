Все расклады в борьбе за Кубок мира по биатлону. Кто победит?

Как у мужчин, так и у женщин за лидерство до конца сезона будут сражаться по два сильных спортсмена.

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Главный старт сезона в мировом биатлоне позади, все медали ЧМ-2025 в Швейцарии уже разыграны, однако сезон ещё не завершён, и интриг осталось немало. Лучшие биатлонисты возвращаются на Кубок мира, где в ближайшие три недели будут разыгрываться большие и малые «Хрустальные глобусы».

Гонки чемпионата мира в зачёт Кубка мира не шли, поэтому положение спортсменов после шестого этапа не поменялось. Но результаты стартов в Швейцарии добавили полезной информации к размышлению над вопросом: кто же выиграет общий зачёт Кубка мира весной 2025-го?

Разбираемся в цифрах и анализируем расклады.

Пройс держит уровень

Интересная ситуация по итогам 14 гонок Кубка мира сложилась у девушек.

Лидерство там по-прежнему удерживает немка Франциска Пройс, в активе которой 879 очков. Январь она провела плодотворно, пусть у неё и случился и небольшой провал в результатах в Оберхофе. Лучшая немецкая спортсменка выиграла одно золото и по две серебряные и бронзовые награды.

Чемпионат мира она тоже может занести себе в актив – первое личное золото плюс ещё три медали – это отличный результат в условиях высочайшего уровня конкуренции в современном женском биатлоне.

Один из главных козырей Франци – точная стрельба. Сейчас у неё 92% попаданий, и это лучший показатель среди всех биатлонисток, которые выступили на высочайшем уровне больше чем в двух гонках.

Жанмонно набрала обороты

Находящаяся на второй строчке Лу Жанмонно просто фантастически провела январь, одержав четыре победы, однако на чемпионате мира она как будто бы своих медалей недобрала. Да, есть два золота в эстафете, но в личных гонках – только бронза в индивидуальной гонке. Не сказать, что Лу в плохой форме, однако Жулия Симон и Жюстин Бреза-Буше свою соотечественницу затмили.

Сейчас отставание Жанмонно от Пройс составляет 92 очка, хотя в конце декабря разрыв был равен 194 очкам. При этом статистика выступлений прошлых лет показывает, что Лу Жанмонно уверенно чувствует себя в концовке сезона. По крайней мере, раньше провалов не было.

Но стабильна и Франциска Пройс. Год назад она ходила вокруг да около подиума. Однако сравнивать её прошлую и настоящую – неблагодарное дело. Немке в этом году будто достались неведомые всем сверхсилы.

Так что там в борьбе за «Глобус»?

Будет очень интересно.

В календаре Кубка мира осталось семь гонок, которые идут в зачёт: спринт и пасьют в Нове-Место, индивидуальная гонка и масс-старт в Поклюке, а также спринт, пасьют и масс-старт в Холменколлене.

92 очка при действующем регламенте – это крайне мало, чтобы быть спокойной за место на вершине. При идеальном раскладе Лу может обогнать Пройс уже к концу седьмого этапа, выиграв связку спринт-пасьют. При этом Франци должна дважды оказаться не выше шестого места.

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Такой исход возможен. Но в любом случае останется ещё пять стартов. Есть ощущение, что лавры достанутся той биатлонистке, которая окажется сильнее в психологической борьбе. А с этой точки зрения, наверное, Пройс попроще.

На третьем месте в тотале сейчас находится Эльвира Эберг, но она пропустит этап в Нове-Место из-за болезни и потеряет позиции в турнирном рейтинге. Если кто и сможет вклиниться в борьбу за «Большой хрустальный глобус», то это идущая на четвёртом месте Симон. Правда, ей нужно будет творить такие же чудеса, как и в Ленцерхайде, потому что её отставание от Пройс составляет 349 очков.

С сильнейшим у мужчин ничего не ясно!

В мужском биатлоне до чемпионата мира ситуация казалась предсказуемой, но после гонок в Ленцерхайде всё перевернулось. В конце января казалось, что есть лидер – Стурла Легрейд (854 очка) – и есть списанный уже всеми чемпион-ветеран, доигрывающий роль звезды – Йоханнес Бё (806).

Титулованный норвежец в январе испытывал большие проблемы, проводил свои худшие гонки и потерял лидерство в общем зачёте. Пессимисты говорили, что ему пора досрочно завершать сезон и карьеру в целом.

Но на чемпионате мира Бё-младший преобразился. Он снова предстал тем самым голодным до побед парнем, готовым собирать всё золото мира. Две победы в связке спринт – пасьют, шикарное выступление в эстафете – всё это не просто пополнило копилку наград норвежца, но и зарядило его на остаток сезона. И это при том, что сам Легрейд фактически провалил чемпионат мира. Да, поучаствовал в завоевании командного золота и добыл серебро в последней гонке турнира, но для лидера Кубка мира этого мало.

Прямо сейчас Йоханнес, несмотря на отставание, выглядит фаворитом в борьбе за главный трофей сезона. Однако чтобы убедиться в этом, стоит последить за гонками в Нове-Место. Ведь возможет и сценарий, при котором Бё выдохся, а Легрейд промахнулся с пиком формы и сейчас расцветёт.

Борьба за третье место обеспечена

На третьем месте в общем зачёте расположился Эрик Перро. У него в активе 585 очков – до лидеров очень далеко. К тому же 23-летнего француза бросает из крайности в крайность, но так можно сказать про любого из фаворитов.

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В 18 очках от него остановился другой француз Эмильен Жаклен, в 32 – норвежец Тарьей Бё, а в 36 – швед Себастиан Самуэльссон. Кому из них больше повезёт? Кто бывает стабильнее в финальной части розыгрыша?

Наверное, шансов сместить Перро с третьего места больше у Жаклена. Он в марте 2024-го выиграл три медали и не покидал топ-10. Другие кандидатуры вызывают больше вопросов, особенно с учётом их выступления на ЧМ-2025.

Вообще, есть ощущение, что январь и февраль 2025-го становятся определяющими в мировом биатлоне на долгие годы вперёд. Звёзды прошлого уходят, молодые чемпионы набирают силу.

Так что развязка сезона будет невероятно интересной.