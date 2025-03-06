Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в норвежском Тронхейме. В состав команды вошли: Эрик Вальнес, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Харальд Эстберг Амундсен и Йоханнес Клебо. Они преодолели дистанцию за

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Вторыми стали представители Швейцарии (Сириль Фендрих, Йонас Бауман, Джейсон Рюэш и Валерио Гронд), отстав от лидеров на 21,6. Тройку сильнейших замкнули шведские лыжники (Трульс Гиссельман, Вильям Порома, Йенс Бурман и Эдвин Ангер) с отставанием 21,8.

Лыжные гонки. ЧМ-2025. Мужчины, эстафета 4х7,5 км. Результаты: