Вяльбе сообщила о госпитализации тренера сборной России по лыжному спорту

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что старший тренер сборной России Юрий Бородавко госпитализирован. У специалиста обнаружена пневмония, сообщает «РИА Новости Спорт».

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Ранее Бородавко отметил, что сбор Александра Большунова в Италии принёс спортсмену пользу. Во время него российский лыжник выиграл гонку Sudtirol Moonlight Classic. Для Большунова этот международный старт стал первым за последние три года.

Отметим, что сегодня, 6 марта, в рамках чемпионата России — 2025 состоится мужская гонка свободным стилем. Старт соревнований запланирован на 12:30 мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».