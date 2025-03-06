Екатерина Смирнова завоевала золото в разделке на ЧР-2025 по лыжным гонкам

Тюменская лыжница Екатерина Смирнова завоевала золото в разделке свободным стилем в рамках чемпионата России — 2025 в Казани. Дистанцию на 10 км она преодолела за 24.16,9 секунды.

© Чемпионат.com

Серебро завоевала Алина Пеклецова, которая проиграла лидеру 21,9 секунды, а тройку призёров замкнула Дарья Непряева (+28,2 секунды отставания).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Женщины, гонка на 10 км, свободный стиль:

1. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 24.16,9.

2. Алина Пеклецова (Нижегородская область — Мордовия) +21,9 секунды отставания.

3. Дарья Непряева (Татарстан) +28,2.

4. Татьяна Сорина (Тюменская область) — +34,6.

5. Лидия Горбунова (Татарстан) +38,5.