Стали известны составы на командный спринт у мужчин на ЧР-2025 по лыжным гонкам

Александр Большунов и Савелий Коростелёв выступят вместе в командном спринте на чемпионате России — 2025 в Казани. Об этом стало известно исходя из данных стартового протокола. Квалификация и финал гонки состоятся 8 марта.

Появились составы на командный спринт у мужчин на ЧР-2025 по лыжным гонкам
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Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Мужчины, командный спринт. Старт-лист (неполный список):

  • Республика Татарстан — 1: Александр Большунов и Савелий Коростелёв;
  • Республика Татарстан — 2: Сергей Забалуев и Сергей Ардашев;
  • Республика Татарстан — 3: Сергей Волков и Денис Филимонов;
  • Тюменская область — 1: Артём Мальцев и Александр Терентьев;
  • Тюменская область — 2: Алексей Червоткин и Глеб Ретивых;
  • ХМАО — 1: Андрей Мельниченко и Андрей Кузнецов;
  • Москва — 1: Константин Тиунов и Егор Митрошин;
  • Республика Коми — 1: Ермил Вокуев и Алексей Виценко.
Биатлон/Лыжи
Алексей Виценко
Ермил Вокуев
Алексей Червоткин
Глеб Ретивых
Денис Филимонов
Александр Большунов
Артем Мальцев
Андрей Мельниченко
Александр Терентьев
Сергей Волков
Андрей Кузнецов