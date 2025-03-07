Появились составы на командный спринт у мужчин на ЧР-2025 по лыжным гонкам

Александр Большунов и Савелий Коростелёв выступят вместе в командном спринте на чемпионате России — 2025 в Казани. Об этом стало известно исходя из данных стартового протокола. Квалификация и финал гонки состоятся 8 марта.

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Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Мужчины, командный спринт. Старт-лист (неполный список):