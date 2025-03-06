Большунов стал первым в разделке на ЧР-2025 по лыжным гонкам

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завоевал золотую медаль в гонке свободным стилем с раздельным стартом на ЧР-2025 по лыжным гонкам в Казани. Дистанцию на 10 км он преодолел за 21.18,7 секунды.

Второе место завоевал Савелий Коростелёв, который проиграл лидеру 6,5 секунды. Тройку призёров замкнул Артём Мальцев (+17,4 секунды отставания).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Мужчины, гонка на 10 км, свободный стиль:

1. Александр Большунов (Татарстан) — 21.18,7.

2. Савелий Коростелёв (Татарстан) +6,5 секунды отставания.

3. Артём Мальцев (Тюменская область) +17,4.

4. Сергей Устюгов (ХМАО) — +22,1.

5. Сергей Ардашев (Татарстан) +35,2.