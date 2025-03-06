Большунов не будет выступать в случае недопуска на Олимпиаду

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал о своей спортивной мотивации.

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«Для меня это одна из главных целей. Это то, что будет двигать меня вперед. Потому что если не будет Олимпиады, то для чего готовиться, для чего бегать? Для всероссийских соревнований? Нет, спасибо. Нужны мировые старты и тренироваться для того, чтобы быть лучшим в мире. Один процент (шансов на допуск) есть – и я буду стараться даже к этому одному проценту готовиться и биться», – приводит слова Большунова «Матч ТВ».

На чемпионате России 2025 года Большунов завоевал три медали: два золота (в скиатлоне и разделке) и серебро в смешанной эстафете. Он остался без медали в спринте, так как не смог выйти в полуфинал.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований весной 2022 года. Из-за этого они пропустили два чемпионата мира и три розыгрыша Кубка мира.

Большунов – действующий олимпийский чемпион в скиатлоне и марафоне. Также он в составе сборной России выиграл золото ОИ-2022 в эстафете. Всего за свою карьеру Большунов завоевал девять олимпийских медалей.