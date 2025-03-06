Сергей Устюгов: нам с Большуновым давно надо пора зарыть топор войны

Сергей Устюгов заявил, что им с Александром Большуновым пора зарыть топор войны.

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– Я ничего говорить не буду, нам с Саней уже давно надо пора зарыть топор войны и бороться на лыжне как соперники, уважающие друг друга. Не пересекать никому лыжню, бороться на финише, как он это умеет, делает, и сегодня он это показал.

Кто на финиш приехал первый – тот и выиграл. Не надо какие-то козни на лыжне устраивать.

– Он говорит, что его результаты – это в том числе подготовка к Олимпиаде. Он хочет там быть, ради этого все это – подготовки, гонки. В вашем случае?

– На Олимпиаде он бы сразу получил «желток» или дисквалификацию, если он так же подрежет. Пожалуйста. У него идет подготовка, он молодец. И не надо отрабатывать на мне, пусть он отрабатывает на ком-то другом, если ребята ему позволят это сделать. Представьте, было бы падение. Кому от этого легче? Ему? Мне? Никому.

Чемпионат России – это главный старт в России, все готовятся к нему. Если он готовится на чемпионате России к Олимпиаде, как это бывало раньше на Кубках мира – готовишься, пробуешь разную тактику, технику – это все должно быть в пределах разумного, – сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».