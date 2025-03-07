В лыжной федерации Татарстана пообещали отказаться от услуг Губерниева

Глава лыжной федерации Татарстана Ильшат Фардиев в интервью «БИЗНЕС Online» заявил, что критика комментатора Дмитрия Губерниева, касающаяся организации чемпионата России по лыжным гонкам, не имеет под собой никакого основания.

Губерниева пообещали больше не звать в Татарстан
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По его словам, Губерниев перестал вести себя культурно, обвиняя Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) в плохой организации турнира.

«Я думаю, что Губерниев потерял чувство меры. Столько сделано для проведения чемпионата России и его подготовки как правительством, так и городом Казанью, и ФЛГР. Кто он вообще такой? Это человек, которому жалко подавать руку. На комментирование гонок приглашать не будем», — заявил Фардиев.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Биатлон/Лыжи
Йохан Элиаш
Дмитрий Губерниев
Ильшат Фардиев