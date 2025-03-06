Йоханнес Клебо повторил достижение Елены Вяльбе

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо повторил достижение трехкратной олимпийской чемпионки россиянки Елены Вяльбе по количеству золотых медалей на одном чемпионате мира.

Клебо на турнире в Тронхейме (Норвегия) стал лучшим в спринте, скиатлоне, индивидуальной гонке, командном спринте и эстафете. Он единственный мужчина, завоевавший пять золотых наград на одном чемпионате мира.

Вяльбе на чемпионате мира 1997 года в Тронхейме победила во всех пяти гонках. В субботу пятикратный олимпийский чемпион Клебо может установить рекорд, если одержит победу в масс‑старте на 50 км.

Прямую трансляцию марафона смотрите с 13:25 на телеканале «Матч! Арена», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.