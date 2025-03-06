Йоханнес Клебо повторил достижение Елены Вяльбе по количеству побед на одном чемпионате мира
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо повторил достижение трехкратной олимпийской чемпионки россиянки Елены Вяльбе по количеству золотых медалей на одном чемпионате мира.
Клебо на турнире в Тронхейме (Норвегия) стал лучшим в спринте, скиатлоне, индивидуальной гонке, командном спринте и эстафете. Он единственный мужчина, завоевавший пять золотых наград на одном чемпионате мира.
Вяльбе на чемпионате мира 1997 года в Тронхейме победила во всех пяти гонках. В субботу пятикратный олимпийский чемпион Клебо может установить рекорд, если одержит победу в масс‑старте на 50 км.
Прямую трансляцию марафона смотрите с 13:25 на телеканале «Матч! Арена», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.