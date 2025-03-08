Клебо побил рекорд Вяльбе по числу побед на одном чемпионате мира

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо одержал победу в марафоне на 50 километров на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия).

Норвежский спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 57 минут и 47,1 секунды. Серебро в этой гонке завоевал швед Вильям Порома, проигравший победителю 2,1 секунды. Тройку сильнейших замкнул еще один представитель Норвегии — Симен Хегстад Крюгер с отставанием 8,5 секунды.

Для Клебо эта победа на текущем чемпионате мира стала шестой. Он побил рекорд президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая на мировом первенстве в 1997 году завоевала пять золотых наград.

Клебо — 15-кратный чемпион мира, четырехкратный обладатель Кубка мира (2017/18, 2018/19, 2021/2022, 2022/2023), четырехкратный победитель многодневки «Тур де Ски» (2018/19, 2021/22, 2022/23, 2024/25).

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.