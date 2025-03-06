«Пусть читает правила». Вяльбе отреагировала на критику судейства со стороны Большунова
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на слова трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова, который заявил, что Сергей Устюгов проколол ему мышцу и должен был быть дисквалифицирован по международным правилам.
«Я не слышала, что там Саша заявлял. Пусть Большунов читает правила. Откроет правила, придёт к членам жюри и вместе с ними посмотрит все эти инциденты и увидит, кто и что сделал», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
Большунов имел в виду инцидент, произошедший с ним и Устюговым в полуфинале личного спринта на чемпионате России – 2025. Большунов зацепил лыжи и палки Устюгова во время ускорения, Сергей чуть не потерял равновесие, а затем махнул палкой в сторону Александра. Большунов получил за своё поведение жёлтую карточку от судей. В финал Александр не квалифицировался, финишировав третьим в полуфинале, Устюгов вышел в решающую стадию и стал победителем.