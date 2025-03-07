Биатлонист Серохвостов выиграл спринт в финале Кубка России

Даниил Серохвостов выиграл спринт в финале Кубка России с двумя промахами
Призёр этапов КМ российский биатлонист Даниил Серохвостов одержал победу в спринтерской гонке финала Кубка России — 2024/2025 в Златоусте. При этом он допустил две ошибки на огневых рубежах.
Второе место досталось Ильназу Мухамедзянову, который ни разу не ошибся и уступил лидеру 6,0 секунды. Тройку призёров замкнул Иван Колотов (0 промахов, 6,1 секунды отставания).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Мужчины, спринт 10 км:
1. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — 23.52,0 (два промаха).
2. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртия) — 6,0 секунды отставания (0).
3. Иван Колотов (Пермский край) +6,1 (0).
4. Карим Халили (Москва) +17,6 (2).
5. Кирилл Бажин (Свердловская область) +23,1 (1).