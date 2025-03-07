«У меня был свой круг». Вяльбе объяснила ситуацию на шоу‑эстафете в Казани

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила «Матч ТВ», что на своем этапе в шоу‑гонке она полностью преодолела круг, который ей показали организаторы. В четверг на ФосАгро чемпионате России по лыжным гонкам в Казани прошла шоу‑гонка, в которой приняли участие действующие спортсмены, тренеры, сервисмены и дети. Победу одержала команда, в которой гонку завершала Вяльбе. Позже в интернете появилась информация, что трехкратная олимпийская чемпионка срезала свою дистанцию. — Сейчас все обсуждают шоу‑гонку, где многие считают, что вы срезали. Вы перепутали трассу, или что произошло? — Нет, на этом этапе у женщин был свой круг. Я по нему и ехала. Так как вторая женщина‑тренер не побежала, я была одна. — То есть вы не срезали? — У меня был свой круг, который мне до этого показали организаторы соревнований, — заявила Вяльбе «Матч ТВ». Прямые трансляции чемпионата России по лыжным гонкам смотрите в эфире телеканала «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.