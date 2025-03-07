Биатлонистка Сливко одержала победу в спринте в финале Кубка России

Биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей спринтерской гонки в финале Альфа‑Банк Кубка России, который проходит в Златоусте.

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Сливко не допустила промахов на огневых рубежах и показала результат 22 минуты 8,4 секунды. Серебро завоевала Ирина Казакевич (+36,3 секунды; 1 промах). Тройку лучших замкнула Екатерина Мошкова (+1.02,8; 0 промахов).

Лидер общего зачета Кубка России Наталия Шевченко не принимала участие в гонке из‑за болезни.

Позже в пятницу пройдет мужской спринт. Прямую трансляцию смотрите с 12:30 мск в эфире телеканала «Матч ТВ» и «Матч! Арена», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.