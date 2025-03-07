Губерниев: специалисты СБР протестировали бесфторовые мази на трассах ОИ-2026

Специалисты Союза биатлонистов России провели тесты мазей без наличия фтора на трассах Олимпиады-2026. Уточняется, что сервисмены СБР испытывали мази российского и зарубежного производства. Об этом рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.

«За год до Олимпиады в Италии специалисты сервиса СБР поработали на месте проведения соревнований. Целью работы было протестировать в соревновательных условиях бесфторовые мази отечественного производства в сравнении с лучшими зарубежными аналогами, а также собрать и проанализировать информацию, как они ведут себя в температурном и снеговом диапазонах. В тестировании использовались иностранные бесфторовые мази, которые зарекомендовали себя в Ленцерхайде на чемпионате мира, и наши экспериментальные образцы трёх российских производителей», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Отметим, что зимняя Олимпиада пройдёт в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.