Лыжница Непряева ответила, мотивирует ли ее критика в соцсетях

Российская лыжница Дарья Непряева поделилась мнением о том, мотивирует ли её критика в социальных сетях.

© Чемпионат.com

– В ваших соцсетях сейчас больше позитива, учитывая ваш прогресс, либо всё ещё встречаются хейтеры?

– Конечно, встречаются, куда без них? Там столько людей, и у них столько мнений… Думают, что они самые важные, а на них и их мнение никто уже на самом деле и внимания не обращает.

– Абстрагируетесь от подобной критики?

– Разумеется, тратить время на подобных личностей – себя не уважать, как мне кажется.

– В принципе, можно ведь использовать подобную критику и как мотивацию? Набираться спортивной злости?

– Не скажу, что такие люди меня мотивируют. Скорее, для меня их просто нет, – сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.