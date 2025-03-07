Губерниев жестко раскритиковал Вяльбе за выступление в шоу‑эстафете

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе срезала дистанцию во время шоу‑гонки в Казани, а сейчас пытается это скрыть.

© Матч ТВ

В четверг на ФосАгро чемпионате России по лыжным гонкам в Казани прошла шоу‑гонка, в которой приняли участие действующие спортсмены, тренеры, сервисмены и дети. Победу одержала команда, в которой гонку завершала Вяльбе. Позже в интернете появилась информация, что трехкратная олимпийская чемпионка срезала свою дистанцию.

Сама Вяльбе позже рассказала «Матч ТВ», что у нее был свой круг, который ей показали организаторы, и дистанцию она не срезала.

— 60 участников, 10 команд по шесть человек, 59 из них бежали один и тот же круг, который Елена Валерьевна (Вяльбе) срезала. Все это видели. Ни у оргкомитета, ни у болельщиков на трибунах не было информации, что у нее специальный круг. Сейчас Вяльбе придумывает и врет, а все жополизы поддакивают. Все мужчины, девочки, дети бежали одну дистанцию — 1,9 км. После того, как поднялся большой шум, они взяли один из комментариев в чате, якобы Елена Валерьевна великая, но старенькая, и у нее, наверное, был свой круг. Что у 59 участников, включая женщин и детей была одна дистанция, а у Вяльбе был другой — это вранье! Очень некрасиво сейчас со стороны Елены Валерьевны, обидевшей детей и их родителей, таким образом заметать следы после золотой медали. Это некрасиво и мерзко. Как вам не стыдно, Елена Валерьевна? — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Прямые трансляции чемпионата России по лыжным гонкам смотрите в эфире телеканала «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.